2023/05/13 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الصبات الكونكريتية من تحت الجسر المعلق في شارع ابو نؤاس..



صور المركز الخبري الوطني.

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