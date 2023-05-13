2023/05/13 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اثناء زيارته سهل نينوى في الموصل ، اليوم السبت، مضي حكومته بمشاريع خدمية واقتصادية تصبّ في صالح مواطنيها.وذكر مكتب السوداني في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من سهل نينوى..



السوداني يؤكد مضي حكومته بمشاريع خدمية واقتصادية المركز الخبري الوطني.

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