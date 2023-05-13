2023/05/13 | 16:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم

السبت، القبض على متهم لقيامه باختراق

وبيع معلومات رسمية مقابل مبالغ مادية

في محافظة بابل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن وكالة الاستخبارات

والت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية خاطفة.. الاطاحة بـ"مخترق" يبيع بيانات العراقيين مقابل أموال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية خاطفة.. الاطاحة بـ"مخترق" يبيع بيانات العراقيين مقابل أموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).