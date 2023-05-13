"أكثر منتجاتها غير التقليدية".. أبل تطلق نظارة الواقع المختلط خلال أسابيع

2023/05/13 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول سترين جورنال" إن شركة آبل تخطط للكشف عن أحد أكثر منتجاتها غير التقليدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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