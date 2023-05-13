2023/05/13 | 16:35 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقرير أوبك: العراق أكثر دول أوبك تراجعا في الإنتاج خلال الشهر الماضي دريد العنزي - خبير اقتصادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقرير أوبك: العراق أكثر دول أوبك تراجعا في الإنتاج خلال الشهر الماضي دريد العنزي - خبير اقتصادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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