وزير الموارد يفتتح

2023/05/13 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفتتح وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع "الحديقة البيئية" لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي في أهوار الجبايش بمحافظة ذي قار.

وقال وزير الموارد المائية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المشروع يعمل على معالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها باستخدام تقنية الأراضي الرطبة (الفايتوتكنولوجي)"، مضيفاً إن "المشروع ينفذ من قبل مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية التابع للوزارة".

وأوضح ذياب إن "الحديقة البيئية تتكون من أحواض تعمل على تنقية مياه الصرف الصحي باستخدام نباتات الأهوار"، مؤكداً أن "المشروع من المشاريع النوعية في منطقة الأهوار وباستخدام الطريقة الأفقية لأول مرة".

وبين أن "تنقية المياه الصرف الصحي باستخدام نباتات الأهوار ذو قيمة بيئية كبيرة ويسهم بتنقية المياه بكلفة قليلة وكفاءة عالية ولا يحتاج الى استخدام الآليات والمعدات التي تستخدم في المحطات التقليدية".

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