سلطة الطيران توضح بشأن قرار منع اصطحاب الشاحن المحمول بحقائب المسافرين

2023/05/13 | 16:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار المنع يشمل المسافرين في جميع المطارات العراقية.

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