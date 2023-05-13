اشتية يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان على غزة

2023/05/13 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل “لوقف المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية”.ودعا اشتية في بيان له، اليوم السبت، إلى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بمقاطعة إسرائيل، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.واعتبر “الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة صباح اليوم، وذهب […]

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