2023/05/13 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك في أنّ ثمة رابط قوي وقديم بين عالمي السينما والأزياء الفاخرة.لذلك، فإن الموقع الذي أقيم فيه عرض أزياء "شانيل" لمجموعة أزياء الرحلات البحرية 2023/24، أي استوديوهات "باراماونت" في لوس أنجلوس الثلاثاء الماضي، كان منطقيًا.

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