العراق.. جفاف الفرات قد تتسبب بنزوح نحو سبعة ملايين شخص

2023/05/13 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقف العراق أمام كارثة حقيقية، قد

تتسبب بنزوح نحو سبعة ملايين شخص من

الريف إلى المدينة، نتيجة لجفاف نهر

الفرات، الذي أثر مباشرة على سكان

محافظة الأنبار، فضلا عن تسببه بجفاف

بحيرة الحبانية التي خرجت عن

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