راصد جوي يحدد مسار العاصفة الغبارية على محافظات العراق

2023/05/13 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المنبئ الجوي رياض القريشي، اليوم السبت، المحاور التي ستضربها العاصفة الغبارية وماتشمله من محافظات خلال الساعات القادمة، مرجحا سقوط زخات مطرية وتراجع درجات الحرارة.

وقال القريشي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تأثير العاصفة الغبارية في البلاد سوف يستمر على محوريين خلال الساعات القادمة"، مبينا ان "العاصفة ستشمل كركوك اربيل سليمانية واجزاء من الموصل وصلاح الدين وديالى".

واضاف، أن "المحور الثاني سيوثر خلال الوقت القادم في بغداد وبابل وواسط لكنه بشكل اخف نحو المحافظات الجنوبية ومنها ميسان والبصرة خاصة خلال مساء اليوم".

واشار الى ان "احتمالية الامطار واردة خلال ساعات الليل وبشكل خفيف في دهوك وشمال كل من اربيل والسليمانية"، لافتا الى ان "درجات الحرارة تحول الرياح للاتجاه الشمالي الغربي في عموم البلاد بالتزامن من دخول لكتلة باردة نسبيا تعمل على تلطيف الاجواء لتكون اجواء ربيعية معتدلة البرودة نهارا لتكون العظمى بين 34° الى 35° في مناطق وسط وجنوب البلاد".

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