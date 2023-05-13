2023/05/13 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

التزمت القوات الامريكية وقيادة التحالف الدولي في العراق، الصمت حول الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من مساء امس الجمعة داخل قاعدة فيكتوريا التي تضم القوات الامريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقالت وكالة مهر نيوز الإيرانية بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم) ان القوات الامريكية وقيادتها الوسطى، ما تزال حتى اللحظة "تلتزم الصمت" حول طبيعة الانفجار الذي وقع في القاعدة الامريكية التي تتعرض بشكل مستمر الى عمليات هجوم بالصواريخ.

وسائل الاعلام الأجنبية وبحسب ما تابعت (بغداد اليوم)، لم تصدر أي مضامين تتحدث عن الانفجار او أسبابه، على الرغم من انتشار الخبر عبر وسائل الإعلام الإقليمية.

يشار الى ان القاعدة الامريكية تتعرض بشكل مستمر الى هجمات كان اخرها الشهر الماضي، حيث وقع انفجار اخر داخل القاعدة أعلنت القوات الامريكية حينها ان سببه "انفجار شاحنة اسمنت" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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