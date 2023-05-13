النزاهة تضبط نحو 1500 معاملة وهمية في كهرباء ديالى صرف بموجبها 17 مليار دينار

2023/05/13 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تمكن ملاكاتها من ضبط (١٤٦٣) معاملة صرف وهميَّة في فرع دائرة توزيع الكهرباء في ديالى تم صرف مليارات الدنانير بموجبها.

وذكر اعلام الهيئة في بيان أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَتْ بناءً على مذكرة قضائيَّة، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة في ديالى هرع إلى تأليف فريق عمل؛ للتحري والتقصي فور تلقيه معلومات حول مزاعم صرف مبلغ مقداره أكثر من (١٧) مليار دينار، بموجب مئات المعاملات الوهميَّة المزورة".

وتابعت إن "الفريق انتقل إلى مقر فرع توزيع كهرباء ديالى، وتمكن من ضبط (١٤٦٣) معاملة صرف وهميَّة تمت تمشيتها في العام ٢٠٢١،" لافتة إلى أن "المبالغ المصروفة بموجب تلك المعاملات تربو على (١٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار دينار".

وأوضحت إن "المعاملات المضبوطة خاصة بمشتريات ومشاريع وهميَّة، إضافة إلى أعمال صب وحفر وصيانة"، مبينة أن "تلك المشتريات والمشاريع والأعمال المزعوم تنفيذها تبيَّن أن جميعها وهمي، إذ "نُفِّذَتْ على الورق فقط".

واشارت إلى أن "أغلب تلك المعاملات التي تم صرف مبالغها خالية من الأوامر الإداريَّة الخاصة بالتنفيذ".

ونوهت "بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في ديالى؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد جهة التقصير ".





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