السوداني يفتح جسرين في حمام العليل وايسر الموصل

2023/05/13 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، جسر الشهداء على نهر دجلة قرب قرية المنيرة، في ناحية حمّام العليل جنوب مدينة الموصل.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن الجسر "يربط مناطق حمام العليل والشورة والقيارة في الجانب الأيمن، ومناطق الحمدانية والسلامية والنمرود بالجانب الأيسر لمنطقة جنوب الموصل"، مبينا أن "السوداني افتتح كذلك مجسّر تقاطع السويس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وأكّد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على إتمام المشاريع الخدمية في عموم محافظات العراق، وذلك في ضوء برنامجها التنفيذي الذي يتضمن إزالة العقبات والإسراع في استكمال المشاريع المتأخّرة والمتلكئة، التي سيساعد إنجازها في تخفيف المعاناة اليومية للمواطنين، والدفع بمسيرة البناء نحو الأمام".

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