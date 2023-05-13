ارتفاع إصابات الحمى النزفية إلى 95 حالة بينها 13 وفاة

2023/05/13 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع حصيلة إصابات مرض الحمى النزفية منذ بداية العام الجاري إلى 95 بينها 13 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "محافظة ذي قار شهدت تسجيل النسبة الأعلى من الإصابات وبلغت 28 ثم البصرة بـ 16 إصابة ثم ميسان والنجف الأشرف وفي كل منهما 8 إصابات ثم المثنى بـ 6 إصابات وبغداد/الرصافة بـ 5 إصابات وصلاح الدين 5 إصابات أيضاً ثم بغداد/الكرخ وديالى ولكل منهما 4 إصابات ثم الديوانية وبابل بثلاث إصابات وكربلاء المقدسة وواسط إصابتان وإصابة واحدة في الأنبار".

وأضاف إنه "بالنسبة للوفيات فقد سجلت 6 منها في ذي قار وواحدة في النجف الأشرف والمثنى وبغداد/الرصافة وديالى والديوانية وبابل وكربلاء المقدسة".

وتابع ان "الأشخاص الأكثر اصابة بالمرض هم مربو الماشية كالأبقار والأغنام والماعز وغيرهم وكذلك العاملون في محال الجزارة (القصابون)"، مشيرا الى ان "ذلك لا يعني عدم امكانية إصابة فئات أخرى، وإنما الفئات الأكثر تماسّاً مع الحيوان أثناء تربيتها ونقلها والمتاجرة بها أو بعد ذبحها هم أكثر عرضة للإصابة".

وأكد أن "الوسيلة الأكثر شيوعا لانتقال المرض من خلال حشرة ناقلة هي القراد التي تلتصق بجلد الماشية"، موضحا أن "هذا المرض معدٍ وينتقل إلى الانسان من خلال التماس القريب مع المصاب او أدواته أو مع اللحوم المصابة".

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