السوداني يزور مكونات سهل نينوى دون المجتمع السنجاري

2023/05/13 | 17:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، زيارات عدة الى اقضية و نواحي سهل نينوىو تم مناقشة أوضاعهم و طرح مشاكلهم.وزار السوداني إلى كنيسة الطاهرة الكبرى في ناحية قره قوش (بغديدا) بقضاء الحمدانية في سهل نينوى وتحدّث سيادته إلى جمع من رجال الدين والوجهاء والمواطنين الحضور في الكنيسة، …

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