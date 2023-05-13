هيئة الانتخابات التركية تقرر احتساب أصوات المرشح المنسحب محرم إينجه

2023/05/13 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، إن الهيئة قررت احتساب الأصوات المعبر عنها لصالح المرشح لانتخابات الرئاسة، محرم اينجه، رغم إعلانه الانسحاب من السباق، قبل أيام.

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