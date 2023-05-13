2023/05/13 | 17:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جسر الشهداء في...

ظهرت المقالة السوداني يفتتح جسر الشهداء ومجسّر السويس في الموصل أولاً على المسلة.

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