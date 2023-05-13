2023/05/13 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت استطلاعات رأي أجراها مركزا الدراسات “Areda” و”Asal”، يوم السبت، فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية، في الجولة الأولى، المقرر انطلاقها صباح غد الأحد.

وأجرى مركز “Areda” للدراسات استطلاعا للرأي في الفترة من 11 إلى 12 مايو/أيار الجاري، بمشاركة 25 ألف شخص، وهي أولى الاستطلاعات التي أجريت بعد انسحاب المرشح محرم إينجه من السباق.

ووفقا للنتائج ، فإن 51.3% من المشاركين في الاستطلاع مستعدون للتصويت لأردوغان، و 44.2% لصالح كيليجدار أوغلو.

وحصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على ما يقارب 4% من الأصوات.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن “تحالف الشعب” الذي يضم الحزب الحاكم، سيحصل على أكثر من 51% من الأصوات في الانتخابات النيابية.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات “Asal”، أن أردوغان سيحصل على 50.6% من الأصوات، وكيليجدار أوغلو – 46.3%.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، في حالة عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات، يوم 28 مايو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاعات رأي تحدد الفائز في الانتخابات التركية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاعات رأي تحدد الفائز في الانتخابات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).