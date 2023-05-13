المالية النيابية تستكمل مناقشة بنود الموازنة وتؤكد التزامها بالاطر القانونية

2023/05/13 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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واصلت اللجنة المالية ، اجتماعاتها من خلال اللجان الفرعية الخاصة بقراءة البنود ومتابعة الجداول يوم السبت 13/5/2023، تمهيدا لرفعها للتصويت، حيث اكدت اللجنة ضرورة متابعة جهات الصرف بعد اقرار الموازنة وفقا للاطر القانونية، للخروج بنتيجة تلبي طموحات الشعب العراقي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان “استكملت اللجنة الخاصة بدراسة البنود قراءة النصوص القانونية الواردة في الموازنة وطرح الرؤى والافكار في سبيل تعظيم واردات الخزينة العامة للدولة، اضافة الى مناقشة تخصيصات قانون رسوم المركبات لصيانة الطرق والجسور وتوزيع المبالغ حسب جهات الانفاق، وتخمين الايرادات، مشددة على اهمية التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية لتشغيل الايدي العاملة والقضاء على البطالة من خلال وضع الفقرات والنصوص القانونية التي تدعم المنتج الوطني ضمن الموازنة”.

واضاف البيان “من جهتها قامت اللجنة بتدقيق الجداول المدرجة لدراسة المبالغ المخصصة للمستلزمات الخدمية والسلعية والبرامج الخاصة، ومبالغ اجور الكهرباء والماء، واستيراد الغاز، فضلا تخصيصات برنامج التغذية المدرسية، ومناقشتها بصورة علمية وابداء وجهات النظر لضمان وصولها الى اماكنها، واستضافة المعنيين بهذا الخصوص”.

كما اكدت اللجنة بحسب البيان حرصها على الالتزام بدقة اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، وتحويل المبالغ المالية حسب الحاجة، مع معرفة جميع ابواب الصرف الواردة ضمن جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، والتشديد على زيادة تخصيصات المحافظات الفقيرة لتنفيذ المشاريع الخدمية.

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