سنغافورة تسجل أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما

2023/05/13 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت سنغافورة السبت أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما في حين غمرت موجة شديدة الحرارة أجزاء واسعة من جنوب وجنوب شرق آسيا.وذكرت وكالة البيئة الوطنية على فيسبوك إن درجة الحرارة […]

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