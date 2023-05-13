2023/05/13 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبط (1463) معاملة صرف وهميَّة في فرع دائرة توزيع الكهرباء في ديالى تم صرف مليارات الدنانير بموجبها.وذكرت النزاهة في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط معاملات وهمية بقيمة 17 مليار دينار في كهرباء ديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط معاملات وهمية بقيمة 17 مليار دينار في كهرباء ديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط معاملات وهمية بقيمة 17 مليار دينار في كهرباء ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).