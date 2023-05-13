الكهرباء تخاطب اهالي المحمودية وتكشف سبب انقطاع الطاقة

2023/05/13 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نوهت وزارة الكهرباء اليوم السبت، عن وجود إنقطاع مؤقت للطاقة الكهربائية بمناطق المحمودية لربط وتشغيل محولة القدرة الخامسة ضمن توسعة شبكة محطة الرشيد التحويلية ٤٠٠ ك.



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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "انقطاع الكهرباء في مناطق (المحمودية والغريري)، بشكل مؤقت بسبب أعمال جارية حالياً من قبل ملاكاتنا لربط وتشغيل محولة القدرة الذاتية الخامسة، والتي جرى نصبها واضافتها حديثاً في محطة الرشيد التحويلية ٤٠٠ ك.



ف لتوسعة الشبكة الكهربائية، وكون المحولة المذكورة ستحقق سعة وإتاحة كافية تعالج جزءا كبيرا من إختناقات الشبكة الكهربائية"، مبينا انه "سيعاود التجهيز خلال الساعات القليلة بشكل افضل إستقرارا".

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