بوريل يعارض حظر المساعدة الأوروبية للسلطة الفلسطينية

2023/05/13 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتج مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، على احتمال حظر المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، بسبب محتوى اعتُبر محرّضا على الكراهية، ومعاديا للسامية، في الكتب المدرسية الفلسطينية.

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