تحالف تقدم يكشف عن وجود مؤامرة تستهدف الحلبوسي

2023/05/13 | 18:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف تقدم اليوم السبت عن وجود مؤامرة تستهدف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تقف خلفها شخصيات سياسية خاسرة.وقال النائب عن التحالف احمد حميد العلواني في تصريح ،ان “مزاعم تشكيل تحالفات سياسية جديدة داخل البيت السني غير صحيحة ويستخدمها … Readmore

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