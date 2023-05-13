مشجع يعتدي على مدرب.. واقعة مُثيرة للجدل في مباراة نيوكاسل وليدز يونايتد

2023/05/13 | 19:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة اعتداء أحد المشجعين على المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، خلال مباراة الفريق مع ليدز يونايتد، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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