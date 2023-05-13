2023/05/13 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..السوداني يزور كنيسة مارت شموني للسريان الأرثوذكس في برطلة

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السوداني يزور كنيسة مارت شموني للسريان الأرثوذكس في برطلة قناة التغيير الفضائية.

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