محافظ البنك المركزي يعلق على الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار

2023/05/13 | 19:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، السبت، متابعة وضع سعر الصرف ووضع الحلول المناسبة لأي إشكالات، وفيما أشار إلى تنفيذ طلبات الشراء من التجار والمواطنين بأجمعها، لفت إلى أن من يمتنعون عن الشراء من المنصات الرسمية ربما تكون لديهم إشكالات وتعاملات غير قانونية.

وقال العلاق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "لدى البنك المركزي متابعة يومية لسعر صرف الدولار للوقوف على جميع العوامل التي لها علاقة بسعر الصرف وأي مؤثرات على السعر".

وأضاف، أن "البنك المركزي يحاول إيجاد الحلول لها والقنوات المناسبة ونحن نسير بقرب من السوق للتعرف على الإشكالات التي تحصل من أجل وضع السعر باتجاهه الرسمي".

وأوضح أن "البنك المركزي ينفذ متطلبات الشراء وحاجات المواطنين بأجمعها من الدولار ويبقى كل سعر خارج التسعيرة الرسمية أما أن يكون للمضاربة او لأعمال غير قانونية".

ولفت إلى، أن "من يذهب لشراء الدولار من السوق السوداء بسعر أعلى من الرسمي رغم توفر الرسمي عبر المنصات المعتمدة ربما تكون هنالك إشكالات في التعاملات التي يقوم بها".

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