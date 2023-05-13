2023/05/13 | 19:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية ، اليوم السبت، نجاحها بإجلاء جميع الرعايا العراقين من السودان.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنه “إستنادًا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر ثلاث طائرات..



العراق يُجلي 429 عراقياً من السودان المركز الخبري الوطني.

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