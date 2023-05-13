الخارجية تعلن إجلاء 429 عراقياً من السودان

2023/05/13 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية ، السبت، إجلاء 429 عراقياً من السودان .

وقالت الوزارة في بيان “إستنادًا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ بتأريخ 25 نيسان 2023، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في جُمْهُوريَّة السودان، بسبب الأحداث الأخيرة، نجحت وزارة الخارجيَّة وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، القوة الجوية، باجلاء (429) مواطنًا عراقيًا من السودان إلى العراق عبر ثلاث طائرات، الأولى بتاريخ 2023/4/27، عبر طائرتين والثانية بتاريخ 2023/5/12 عبر طائرة واحدة”.

واضاف البيان ان “الطلعات قام بها أبطال القوة الجوية العراقيَّة، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية إلى مطار بورتسودان، أسفرت عن إجلاء(429) مواطناً من أبناء الجالية العراقيَّة، بينهم مايزيد على (30) مواطن من الجنسيتين السوريّة والسودانيّة”.

وتابع “تُعرب الوزارة عن شكرها لجميع الجهات المساهمة في هذا العمل الوطنيّ، بدءاً من جهاز المخابرات الوطني، الذي قام عبرَ فريق متخصص بالإشراف على إنقاذ الطاقم الدبلوماسيّ لسفارة العراق في الخرطوم وإجلاء عائلاتهم بعمليّة نوعيّة، إذ كان موقع السفارة ساحة قتال شديد يومها، فضلاً عن مساهمته الفاعلة خلال رحلات الإجلاء، وكذا الشكر موصول لصقور القوة الجوية العراقيَّة ولشركة الخطوط الجوية العراقيَّة التي وفرت (650) وجبة طعام أثناء رحلتي الاجلاء، وكذلك للهلال الأحمر العراقيّ الذي عمل على إيواء العوائل السوريَّة ورعايتهم”.

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