الاتفاق على زيادة مخصصات المحافظات الجنوبية ضمن الموازنة

2023/05/13 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، السبت، توافق القوى السياسية على زيادة مخصصات المحافظات الجنوبية والوسطى لإنصافها، مبينا ان جميع المباحثات النيابية تجري حول تخفيض العجز في الموازنة.

وقال اليساري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “كافة المحافظات تطالب البرلمان بزيادة التخصيصات المالية لتنمية الاقاليم والإسراع في إقرار الموازنة بسبب قلة الموارد وانخفاض مستوى الخدمات”.

وأضاف، أن “لجنة الاقاليم اتفقت على زيادة تخصيصات المحافظات، سيما الوسط والجنوب كونها الأكثر محرومية بعد التشاور مع القوى السياسية”.

واشار إلى أن “اللجان المختصة تجري مباحثات مكثفة لإجراء مناقلة الأموال والتصويت على الموازنة نهاية الأسبوع المقبل كحد أقصى”.

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