2023/05/13 | 19:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gpla2tn_Ipg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسائل الصدر.. تحذير للتيارات السياسية التي تتصارع على الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسائل الصدر.. تحذير للتيارات السياسية التي تتصارع على الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).