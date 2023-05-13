بعد عودته من العراق.. الإدارة الامريكية

2023/05/13 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشفت مجلة ستارز اند سترايبس الامريكية المعنية بالشؤون العسكرية اليوم السبت، عن اتخاذ القيادة الأمريكي قرارا بـ"طرد" احد اهم قادة قواتها الجوية والذي خدم في العراق وافغانستان في وقت سابق تحت تهم بـ"إساءة التصرف" دون الكشف عن التفاصيل.

وقالت المجلة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان "الميجور جنرال فيليب ستيوارت قائد الاسطول التاسع عشر الجوي الامريكية، تعرض للطرد وأحيل الى التحقيق من قبل القيادة الامريكية العليا، نتيجة لعمليات تحقيق مستمرة لاحقته بعد عودته من قاعدة بلد في العراق حيث كان يخدم".

وأوضحت المجلة أيضا ان "ستيوارت، مسؤول عن تدريب وتخريج نسبة 45% من مجموع الكوادر الجوية الامريكية من طيارين وفنيين وعسكريين، مشيرة الى انه يتولى تدريب 27 الف عنصر سنويا لصالح القوات الجوية الامريكية، مؤكدة ان "طرده من الخدمة يأتي كضربة للقوات الامريكية بشكل عام على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل التي قادت الى قرار استبعاده حتى الان".

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