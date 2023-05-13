النزاهة تفكك شبكة للنصب والاحتيال على المواطنين

2023/05/13 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تفكيك شبكة للنصب والاحتيال على المواطنين، وتعدهم بوظائف مقابل مبالغ مالية، مشيرة الى ان أحد أفراد الشبكة ينتحل صفة العمل في مكتب رئيس مجلس النواب.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى ألفت فريقاً للتحري عن معلومات وردتها تفيد بوجود شبكة تمتهن النصب والاحتيال على المواطنين، وانتحال صفات رسميَّة؛ للحصول على منافع ماديَّة، مقابل وعود بالتعيين والتوظيف في مؤسسات الدولة".

وتابعت أن "الفريق، بعد إجرائه عمليَّات التقصي والتحري واستحصال مذكرة قضائيَّة، هرع لنصب كمين محكم للإيقاع بأفراد الشبكة، حيث تم ضبط اثنين منهم متلبسين بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ الكلي الذي يقدر بـ(٥٠٠٠) دولار؛ مقابل وعد كاذب بتعيين أحد المواطنين في جهاز الأمن الوطني".

وأردفت إن "التحقيقات الأوليَّة بيَّنت أن أحد المتهمين المضبوطين يعمل في إحدى مديريَّات التربية في بغداد وينتحل صفة العمل في مكتب رئيس مجلس النواب، أما الآخر فمنتسب في سجن الموصل المركزي"، لافتة إلى أن "المتهمين اعترفا بالجريمة وبتورط شخص ثالث معهما يعمل منتسباً في شرطة الطاقة، تم الإيقاع به في أحد أحياء الجانب الأيمن من مدينة الموصل متلبساً بتسلم الدفعة الثانية من المبلغ الكلي".

وسيق المتهمون الثلاثة إلى "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة برفقة المبرزات ومحضر الضبط الأصولي، حيث قرر قاضي التحقيق المختص توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات"، بحسب بيان الهيئة.

واشارت الهيئة الى انها "سبق وأن حذرت المواطنين من التعامل مع المرتشين والمحتالين ومنتحلي الصفات الرسميَّة، فيما دعتهم إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والاحتيال والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون إليها، وذلك عبر الاتّصال بمنافذها المُخصَّصة لذلك؛ لضبطهم بالجرم المشهود".

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