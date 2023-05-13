هزة أرضية في خانقين بديالى

2023/05/13 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية ، اليوم السبت، عن تسجيل مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في محافظة ديالى .

وقال تقرير للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 05:18:03 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،9) درجة في جنوب - غرب مدينة خانقين من محافظة ديالى".

واضاف التقرير، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر"، داعياً الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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