سروة عبد الواحد: اختيار أمناء لشبكة الإعلام العراقي وفق مبدأ المحاصصة أمر معيب

2023/05/13 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رأت عضوة لجنة النزاهة النيابية النائب سروة عبد الواحد، اليوم السبت، أن اختيار أمناء لشبكة الإعلام العراقي وفق مبدأ المحاصصة أمر معيب بعد عشرين عاماً من التغيير”.وقالت عبد الواحد في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، ” فترض أن يمثل مجلس الأمناء شرائح المجتمع المختلفة لا أن يكون حكراً على الصحفي، أو […]

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