2023/05/13 | 19:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أكثر من 1400 معاملة وهمية بكهرباء ديالى صرف بموجبها 17 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أكثر من 1400 معاملة وهمية بكهرباء ديالى صرف بموجبها 17 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).