2023/05/13 | 19:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم (أ ف ب) – قبل شهر، كان محسن عبد الرحمن يملك محلًا لبيع الحلي الذهبية في الخرطوم، لكنه تلقى قبل فترة وجيزة اتصالا من جاره يبلغه بتعرض متجره ككل متاجر سوق سعد قشرة للنهب.نتيجة ذلك اختفت 10 كيلوغرامات من الذهب كان يملكها كما اختفت بضائع كل المحلات في السوق.رغم القصف الجوي والمعارك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهب في السودان يفرغ الأسواق من السلع و الوضع يتعقّد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهب في السودان يفرغ الأسواق من السلع و الوضع يتعقّد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).