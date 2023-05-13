خلاف داخل الاتحاد الأوربي على مشروع حظر المساعدة للسلطة الفلسطينية

2023/05/13 | 19:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوكهولم (أ ف ب) – احتج مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت على احتمال حظر المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية بسبب محتوى اعتُبر محرّضا على الكراهية ومعاديا للسامية في الكتب المدرسية الفلسطينية.وقال بوريل لوكالة فرانس برس في ستوكهولم حيث يشارك منذ الجمعة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي “السلطة الفلسطينية في وضع […]

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