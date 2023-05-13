ما سر تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد.. وبماذا ألزم السوداني نفسه؟

2023/05/13 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحركات المكثفة للسفيرة الأمريكية في

بغداد، واجتماعاتها المستمرة بمسؤولين

تنفيذيين وزعماء سياسيين، كشفت عن

الخطوات التي انتهجتها الإدارة

الأمريكية في التعامل مع العراق، والتي

تمثلت بتسليم الملف العرا

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