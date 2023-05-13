2023/05/13 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الحكومة الحالية، إلى تجديد عقد

تزويد لبنان بمادة زيت الكاز "الفيول"،

امتدادا لما بدأته الحكومة السابقة، في

خطوة "سياسية"، ودون أي جدوى اقتصادية،

كما يرى مراقبون، وفيما أشاروا إلى أن

هذا العقد أصب

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