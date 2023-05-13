قانون التقاعد والضمان.. هل يحمي العامل ويحد من المطالبة بالتعيين؟

2023/05/13 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختلف المتخصصون بالاقتصاد حول قانون

التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي بدأ

البرلمان بالتصويت على بنوده، ففيما

عده البعض بأنه سيشكل نقلة نوعية للقطاع

الخاص، ويخفف من المطالبة بالتعيين

نظرا لكونه يضمن تقاع

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