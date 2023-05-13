2023/05/13 | 20:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oCLyo3EJz_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في اليوم الثاني لزيارته نينوى السوداني يفتتح مشاريع ويلتقي فئات من أهالي المحافظة..في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في اليوم الثاني لزيارته نينوى السوداني يفتتح مشاريع ويلتقي فئات من أهالي المحافظة..في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).