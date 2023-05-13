تحديثات مرتقبة على البطاقة الوطنية.. استخراج بطاقة من أي مكان

2023/05/13 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة شؤون البطاقة الوطنية التابعة لدائرة الأحوال المدنية، اليوم السبت، عن قرب افتتاح مراكز تسجيل مركزية في جميع المحافظات، لاستخراج البطاقة الوطنية للاشخاص بغض النظر عن مكان قيود نفوسهم الاصلية، لتقليل جهد السفر لغرض المراجعات.

وقال مدير مديرية شؤون البطاقة الوطنية العميد محمد ناجي حسين في تصريحات صحفية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مديرية البطاقة الوطنية قدمت دراسة جدوى فنية واقتصادية، لإكمال إجراءات التعاقد كافة مع الشركة الألمانية المنفذة لمنظومة البطاقة الوطنية، وعند إقرار الموازنة الاتحادية سيتم افتتاح مراكز للتسجيل المركزي في جانبي الرصافة والكرخ بغداد ومحافظات العراق كافة ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان".

وتابع، أن "هذه المراكز ستستقبل المواطنين كافة ومن بينهم من يسكنون محافظات وسجلوا قيودا بمحافظات أخرى أو من يسكنون بمناطق بعيدة عن دوائر الأحوال التي يتبعون لها، والهدف منها تبسيط الإجراءات وتقليل جهد السفر".

ولفت إلى، أن "هنالك حزمة لتبسيط الإجراءات لأبناء الجالية العراقية في الخارج من خلال فتح محطات تسجيل وحاليا تعقد ورش عمل للخروج بوثيقة أطر قانونية وفنية مع وزارة الخارجية".

وحول سبب عدم شمول الأطفال دون سن 12 عاماً بالبطاقة الوطنية أوضح، أن" ذلك جاء وفقاً للتعليمات رقم 1 لسنة 2017 وذلك لعدم وضوح طبعات الأصابع لدى الأطفال ولكن يوجد استثناء بالنسبة للأطفال حديثي الولادة والذين لا يمتلكون هوية أحوال مدنية وكذلك من هوياتهم ضائعة أو تالفة ويتم منحهم البطاقة الوطنية بفترة نفاذ حتى 12 عاماً وبعدها يتم أخذ طبعات الأصابع وقزحية العين".

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