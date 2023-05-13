المالية النيابية تكشف لـ

2023/05/13 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم السبت، أن السابع عشر من شهر أيار الجاري، هو موعداً نهائياً للتصويت على موازنة 2023، وفقا للاتفاق بين الكتل السياسية.

وقال العطواني لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تحالف إدارة الدولة المتعلق بتحديد السابع عشر من الشهر الجاري موعداً لتمرير الموازنة اعطى زخما وقوة لعمل اللجنة المالية"، مشيرا الى أن "اللجنة كثفت اعمالها وانقسمت الى لجنتين، لجنة البنود ولجنة الجداول".

وأشار الى أن "اللجنة ستكون لديها استضافات اخرى لوزراء ومسؤولين قريبًا"، مؤكدًا أن "موعد الـ 17 من الشهر الجاري اتفقنا مبدئيًا على كونه موعداً للتصويت على الموازنة ونحن جادون بتقديمها في اقرب وقت".

وأضاف العطواني أن "الملاحظات جارٍ جمعها لحسم مبلغ الموازنة النهائي وآلية توزيعه بغية إكمال المناقلات بين البنود"، مبينا ان "المبلغ حتى الآن متبقي كما هو والبالغ 198 تريليوناً كما ورد من الحكومة".

وكان تحالف إدارة الدولة قد اعلن الاتفاق على تحديد السابع عشر من الشهر الجاري موعداً أوليا للتصويت على الموازنة، وسط تطلع ملايين العراقيين لاقرارها.

ومن المتوقع ان لايتم اجراء تغييرات كبيرة على الموازنة خصوصا وان أي تغييرات ستتطلب المزيد من الوقت، حيث ان الموازنة كبيرة ومتفرعة وهي الاضخم بتاريخ الموازنات العراقية.

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