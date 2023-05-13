اتفاق نيابي بشأن رفع نفقات تنمية الأقاليم الى 5 تريليون دينار

2023/05/13 | 20:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب محمد قتيبة البياتي، السبت، عن وجود اتفاق نيابي على رفع مبالغ تنمية الأقاليم الى 5 تريليون دينار ضمن الموازنة.

وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان”مبالغ تنمية الاقاليم هي الميزانية الاهم للمحافظات باعتبارها المحرك الحقيقي لمشاريع البناء والاعمار وتوفير الخدمات الأساسية”، ملفتا الى “ان ما خصص لها في موازنة 2023 محدود جدا ولا يتلاءم مع الحاجة الفعلية”.

واضاف،ان “ثلاثة اسباب رئيسية تدفع مجلس النواب الى مضاعفة مخصصات مبالغ تنمية الأقاليم الى 5 تريليون دينار، ابرزها ضمان استمرارية المشاريع القائمة من خلال توفير السيولة المالية”،مؤكدا ان “زيادتها باتت ضرورية ،كون اغلب المحافظات تعتمد عليها في زيادة مشاريع الخدمات الاساسية”.

واشار الى ان” ميزانية 2023 هامة جدا وان هناك جهودا من اجل خفض العجز المالي قدر الامكان بما لا يؤثر على الاقتصاد الوطني”.

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