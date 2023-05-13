سجلات بغداد الانتخابية تحسم خلافات السليمانية واربيل

2023/05/13 | 20:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف، السبت، عن اتفاق مبدئي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد بشأن اجراء الانتخابات في الإقليم، مبينا ان الطرفين اتفاقا على اعتماد سجلات بغداد لإجراء الانتخابات.

وقال رؤوف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الطرفين مستمران في المباحثات بشأن اجراء الانتخابات وإعادة الأمور الى نصابها وقد اتفقا على بعض النقاط الهامة”.

وأضاف ان “الاتفاق ينص على اعتماد سجلات الناخبين الرسمي في بغداد بدلا عن المحدث في الإقليم وتقسيم الإقليم الى اربع دوائر انتخابية”.

وأوضح رؤوف ان “الاتفاق بحاجة الى مصادقة مجلس برلمان إقليم كردستان لتحويله الى قانون فعلي يمكن تطبيقه خلال الانتخابات” النيابية في الإقليم”.

وتسعى أطرافا غربية للتوسط من أجل إنهاء الأزمة القائمة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، والتي قد تهدد بتقسيم الإقليم إلى إدارتين، واحدة في أربيل يقودها الحزب الديمقراطي، والثانية في السليمانية يرأسها الاتحاد الوطني.

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