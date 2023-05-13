مدرب جديد يلتحق بكادر النوارس

2023/05/13 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الزوراء الرياضي، انضمام مدرب جديد للكادر التدريبي لفريقه الكروي الأول.وذكر النادي في بيان أن “إدارة الزوراء وافقت على طلب المدرب حيدر عبد الأمير بإضافة مدرب اللياقة أمير علاء إلى الكادر التدريبي للفريق”.وأعلن نادي الزوراء تسمية حيدر عبد الأمير مدرباً للفريق أمس الأول خلفاً للمدرب أيوب أوديشو.وقاد عبد الأمير […]

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