رسميا.. هبوط أول فريق من البريميرليغ هذا الموسم

2023/05/13 | 20:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط ساوثامبتون من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بالخسارة 2-صفر أمام فولهام، السبت.

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