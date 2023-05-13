قصف مستمر وموقف حماس.. مراسل CNN يوضح آخر تطورات الوضع في غزة والضفة

2023/05/13 | 20:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوضح مراسل CNN، بن ويدمان، آخر تطورات الوضع في غزة والضفة الغربية بعدما أفادت تقارير واردة من داخل غزة أن العديد من المنازل الخاصة قد تعرضت للقصف.

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